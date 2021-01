Vedno več ljudi vstopi v trgovinico, ki se stiska v kotu stavbe, ki je Kamničanom poznana zaradi vrtca v njej in zdravstvenega doma na drugi strani stavbe. Trgovinico, ki meri nekaj več kot 20 kvadratnih metrov, je Milena Marinič kupila na kredit, preden se je upokojila. Urejen ima tudi dostop za invalide, saj je več let po sinovi hudi prometni nesreči spoznavala, kaj pomeni biti oviran pri gibanju. »Sin je bil več časa na invalidskem vozičku in tudi sama imam precej težav s križem. Razmišljala sem dolgoročno in kdo ve, lahko pride obdobje, ko se tudi sama ne bom več mogla premikati po stopnicah,« pove Mariničeva pred trgovinico, polno najrazličnejših predmetov. Da rada »hrčka«, nam prizna brez kančka slabe vesti. »Začelo se je nekje v srednji šoli. Danes imam poleg trgovine še dve skladišči, eno v lasti, drugo najemam. Tudi doma, v stanovanju, imam polno starin,« nam pove. Vse se je začelo z opazovanjem predmetov, ki so jih ljudje metali na kosovni odpad. »Gre za predmete, ki so nekomu smeti, breme, drugemu pa bi še kako prav prišli. Tako sem pred časom našla čudovit kroparsko kovan obešalnik, ki sem ga na začudenje in dovoljenje lastnice, ki ga je odvrgla, vzela in ga za majhen denar kmalu naprej prodala človeku, ki ga je bil vesel,« razloži.

Gospa Milena prizna, da vse posvoji, in se ob tem spomni na majhnega mačka, ki ji zdaj dela družbo doma. »Ko sem gospe v Mengeš prinesla nekaj hrane, me je desetletni deklič opozoril na shirano majhno mačko, polno glist, ki se je zatekla k hiši. Ubogo mijavkajoče bitje sem brez zadržka vzela, odpeljala k veterinarki in zdaj je tudi ona pri meni,« pove.