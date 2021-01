V torek je imel ustanovno sejo novi venezuelski parlament s poslanci, ki so bili izbrani na rednih volitvah 6. decembra, ki so jih glavne opozicijske stranke bojkotirale. Volitev se je udeležilo manj kot 30 odstotkov upravičencev, z očitno manipulacijo volilne zakonodaje pa je zmagala vladna koalicija z imenom Veliki patriotski pol Simon Bolivar – GPPSB. Dobila je 253 od 277 poslanskih sedežev, se pravi več kot 90 odstotkov. Na torkovi ustanovni seji so izvolili za novega predsednika parlamenta nekdanjega ministra za informacije, psihiatra Jorgeja Rodrigueza, ki je tesen sodelavec predsednika Nicolasa Madura in brat podpredsednice države Delcy Rodriguez.

Vprašljiv pravni izgovor za tujino

Maduro je tako iz strukture oblasti izločil glavne opozicijske stranke, ki so imele v prejšnjem mandatu parlamenta (2015–2021) kvalificirano večino in ki so na tej podlagi januarja 2019 razglasile vodjo parlamenta Juana Guaidoja za začasnega predsednika države z utemeljitvijo, da so bile predsedniške volitve leta 2018 prevara. Od torka pa Guaido ni več poslanec ali predsednik parlamenta in potemtakem naj ne bi bil več niti začasni predsednik države. Prav tako nima več poslanske imunitete, s čimer se odpira možnost za njegovo aretacijo in sojenje zaradi »izdaje domovine« oziroma sodelovanja z ameriškim imperializmom, s čimer so mu že večkrat zagrozili vladni prvaki in državni tožilec. »Sprava da, vendar brez amnezije. Oprostitev da, vendar brez pozabe. Obstajajo zločini, ki jih ni mogoče odpustiti, obstajajo zločini, ki jih je treba plačati,« je pozoril novi predsednik parlamenta.

Guaido se je poskušal takoj po volitvah zavarovati pred tem s sprejemom sklepa v stari sestavi parlamenta, da se temu podaljša mandat še za leto dni oziroma do »novih poštenih volitev, ki bi jih nadzorovala mednarodna skupnost«. Glavni namen take odločitve, ki je sicer ne odobravajo vsi člani opozicije, je ponuditi pravni izgovor državam in mednarodnim organizacijam, da ohranijo priznanje Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele. To so storili Washington in številne latinskoameriške države, ne pa tudi Evropska unija.