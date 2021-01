Direkcija za infrastrukturo je zadnji dan minulega leta objavila javno naročilo za inženirske storitve pri gradnji novega mostu čez Savo v sklopu bodoče vzhodne brežiške obvoznice. Razpis je odprt do 19. februarja. Izvajalec inženirskih storitev bo spremljal celoten projekt, od pridobivanja dokumentacije do zaključka gradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja. Sedanji razpis sicer še ne pomeni začetka gradnje, je pa to za občino vendarle zelo pomemben prvi korak k bodočemu mostu in daje upanje na čimprejšnjo izgradnjo.

Most bo dolg 487 metrov in bo najdaljši most čez Savo, pravijo na občini. Je del poldrugi kilometer dolgega odseka bodoče obvoznice, ki bo potekal od krožišča pri avtocestnem priključku na Čatežu ob Savi do križišča za Dobovo. Naložba je ocenjena na 18 milijonov evrov, glavnino denarja naj bi zagotovila država, manjši del za nekatere ureditve pa občina. Ob gradnji novega mostu bodo uredili še dve krožišči, dva para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod, cestno razsvetljavo, zaščitili in prestavili bodo telekomunikacijske in druge vode, poskrbeli za krajinsko ureditev.