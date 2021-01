Severnokorejski diktator Kim Jong Un je, ko je odprl kongres vladajoče Delavske partije, priznal, da se petletni gospodarski načrt, ki so ga sprejeli na prejšnjem kongresu leta 2016, ne uresničuje »skoraj na nobenem področju«. Kim je celo dejal, da je bilo preteklih pet let »najhujših« za državo. Pri tem je pozval prebivalce, naj bodo pripravljeni na žrtve in boj: »Najbolj gotova in najhitrejša pot, da premagamo sedanje izzive, je v tem, da napnemo vse sile in okrepimo svojo moč in samostojnost.« Očitno se zavzema za gospodarsko samozadostnost in nadaljnje razvijanje jedrskega orožja.

»Še naprej moramo nadaljevati in krepiti uspehe in zmage, ki smo jih dosegli s silnimi napori,« je še dejal. Z uspehi in zmagami, s katerimi naj bi se povečevala moč in ugled Severne Koreje v svetu, je mislil najbrž tudi na svoja tri srečanja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predvsem pa na jedrske poskuse in medcelinske rakete, s katerimi bi Severna Koreja lahko dosegla ZDA. Kim je tudi pohvalil partijo zaradi njenega »uspešnega« boja proti koronavirusu.

Sicer je to šele osmi kongres po letu 1945, ko je v Severni Koreji kot protežiranec Lavrentija Berije, najbolj zločinskega Stalinovega sodelavca, zavladal Kim Il Sung. Sedanji kongres poteka v času, ko se njegov 38-letni vnuk zaradi pandemije, tajfunov, poplav in mednarodnih sankcij sooča z najhujšimi težavami v svoji devetletni vladavini. Poleg tega se v Pjongjangu bojijo, da bo novi ameriški predsednik Joe Biden povečal pritisk z zahtevo po odpravi jedrskega orožja.