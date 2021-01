Upokojenemu odvetniku Jožetu Hriberniku ter Žigi Podobniku in Moniki Poje se zdi moralno in pravno nesprejemljivo, da bi kljub nepravnomočni oprostilni sodbi država prenehala iskati pravega morilca Janka Jamnika. »Nobenega dvoma namreč ni, da je tožilstvo šest let preganjalo napačnega človeka. Ker gre za hudo kaznivo dejanje, se nam zdi nedopustno, da bi storilci ostali nekaznovani,« so Novičevi odvetniki zapisali v dopisu predsedniku države Borutu Pahorju.

Noviča je obtožnica bremenila, da je 16. decembra 2014 umoril svojega nekdanjega šefa Janka Jamnika. Aprila 2017 je okrožno sodišče v Ljubljani Noviča spoznalo za krivega. Po pritožbi so enako ocenili višji sodniki, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo in odredilo novo sojenje. V ponovljenem sojenju je sodišče Noviča oprostilo, a je nato višje sodišče odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje. V tretjem sojenju je sodišče 21. decembra lani razsodilo, da Novič ni kriv.

Kot je povedal Podobnik, sodišče pisne sodbe še ni izdalo. Zadeva je sicer glede na izjave obrambe in tožilstva zastarala 27. decembra, in ker sta tako tožilstvo kot pooblaščenec Jamnikove žene napovedala pritožbo, sodba, kot vse kaže, ne bo nikoli postala pravnomočna. Samo zastaranje mora sicer ugotoviti sodišče. sta