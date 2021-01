Začelo se je v začetku lanskega leta. Dolenjec je prek spletnega družbenega omrežja facebook navezal stik z mlajšo žensko, ki je prej ni poznal. Začela sta si dopisovati, se pogovarjati. Mladenka je na omrežju objavila tudi svoje gole fotografije, ključne za kasnejši razvoj dogodkov, česar pa njen dopisovalec takrat še ni vedel. Stik z njim je kmalu navezal moški, ki se je predstavil za njenega očeta. Zagrozil mu je, naj mu da denar v zameno za molk, saj je njegova »hči« mladoletna.

Dal jim je deset tisočakov

»Oškodovanec se je iz strahu sestal z njim in mu izročil denar,« so sporočili s PU Novo mesto, a se s tem zgodba ni zaključila. Izsiljevalci, bilo jih je več, so mu še naprej grozili, ga ustrahovali in zahtevali še več denarja. Skupno jim je od februarja lani dal več kot deset tisoč evrov. Kriminalisti so zaradi izsiljevanja prijeli 42-letnega moškega, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi ropov, nasilja v družini, groženj in številnih premoženjskih kaznivih dejanj. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. Moški pa ni deloval sam. Kriminalisti domnevajo, da je pri prevari sodelovala tudi dopisovalka, torej »mladoletna hči«, ki po njihovem mnenju ni ne mladoletna ne hči moškega v priporu.

Izsiljevanje prek spleta in družbenih omrežij policistom ni tuje, letno prejmejo več prijav. A čeprav so med žrtvami najpogosteje mladoletniki, se lahko med tarčami izsiljevalcev znajdejo tudi odrasli. Simpatičnim, bujno obdarjenim, a neznanim ženskam s fotografij na facebooku večkrat »podležejo« moški, ki se jim niti sanja ne, v kakšen vrtinec prevar so se spustili. Storilci izkoristijo njihovo nevednost, naivnost, zaupljivost pa tudi osamljenost. Izsiljevanje z intimnimi posnetki (te jim v mnogih primerih pošljejo kar žrtve same) je lahko za tarčo izredno drago, obenem pa jih lahko pahne še v hudo psihično stisko. Pred morebitno objavo ali posredovanjem intimnih fotografij naj zato vsak zelo dobro premisli, kaj počne in v čigave roke bi lahko romala slika. Najboljša možnost ostaja, da tega sploh ne počnete, saj ko se posnetek enkrat znajde na spletu, tam ostane za vekomaj. In ne pozabite – spolno nadlegovanje in izsiljevanje prek spleta je kaznivo.