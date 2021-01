Usoda Zlate lisice preložena na danes

Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze in tekmovalni direktor za tehnične discipline ženskega svetovnega pokala Markus Mayr je prihod v Maribor napovedal za 8. januar. Sprva bi moral tekmovalno progo za 57. Zlato lisico preveriti včeraj, vendar je zaradi snežnih razmer in vremenske napovedi, ki obeta ohladitve, kontrolo prestavil za en dan. Po načrtih bo Maribor 16. in 17. januarja gostil dve veleslalomski tekmi za svetovni pokal alpskih smučark, namesto klasičnega lisičkinega sporeda, ki ga sestavljata veleslalom in slalom. Mariborski organizatorji so včeraj na spletnih omrežjih objavili, da ostajajo optimistični. sta, uš