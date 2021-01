»Sem zdrava in samozavestna.« To je glavno sporočilo slovenske smučarske tekačice Anamarije Lampič pred zaključnim delom novoletne turneje v italijanski Val di Fiemme. Petindvajsetletna tekmovalka iz Valburge bo na zadnje tri preizkušnje, ki štejejo tudi za svetovni pokal, krenila z osmega mesta v skupnem seštevku.

»Če primerjam utrujenost iz prejšnjih sezon in zdajšnjo, lahko rečem, da je bila veliko večja kot tokrat po petih tekmah. Zato grem lahko naprej bolj samozavestno. Progo sem že preizkusila, je trda in težka kot vedno. A bom šla na prvo tekmo sproščeno, glavni cilj pa je sobotna tekma in finale v sprintu,« se je v prihodnost ozrla Anamarija Lampič, ki jo danes najprej čaka preizkušnja na 10 km v klasični tehniki s skupinskim startom. »Prejšnji tekmi na novoletni turneji sem v klasični tehniki dobro odtekla, 20 sekund in slabe pol minute zaostanka za zmagovalko ni veliko. Sem zdrava, a čaka nas najtežja proga na turneji. Pomembno bo ohranjati stik z najboljšimi,« razmišlja edina preostala predstavnica slovenskega teka na smučeh na Tour de Ski.

Kljub dobremu počutju in pripravljenosti ter optimizmu pred nadaljevanjem pa je Lampičeva na tokratnem Tour de Ski doživela tudi nekaj neprijetnih trenutkov. Po drugem mestu na sprintu 1. januarja je bila kaznovana z odvzemom štirih mest zaradi domnevnega oviranja Švicarke Nadine Fähndrich. Po pritožbi Smučarske zveze Slovenije so ugotovili, da nepravilnosti ni bilo. »Po petkovem sprintu, ko so mi povedali, da sem šesta, sem padla v jok, šokirana sem bila, saj nisem naredila ničesar narobe. A sem potem dobila drugo mesto nazaj, imam čisto vest. Potem sem lahko tekmovala bolj sproščeno. A prvi občutki so bili res slabi, šok in jok. Kaj takega se mi je zgodilo prvič v karieri, poleg tega sem bila že pripravljena na odhod na zmagovalni oder po tekmi. V sprintu se lahko zgodi marsikaj. V Dresdnu sem mi je zlomila palica. Ko si enkrat mimo tekmovalke, ne gledaš več, kaj se dogaja za tabo,« je pojasnila.

Po današnjih 10 km v klasični tehniki in jutrišnjem sprintu v nedeljo vse, ki bodo še v konkurenci, čaka zahteven vzpon na Alpe Cermis, ki ima cilj na nadmorski višini 3650 metrov. »Lani mi ni bilo pomembno, kdaj pridem v cilj, in sem zato prišla čez črto nasmejana. Sem se pa 'matrala' prejšnja leta in tako bo skoraj gotovo tudi letos, ko se bom potrudila za čim boljši izid. A tisti klanec je res naporen. Sem med višjimi tekmovalkami in me začnejo pošteno boleti kolena, ker je tako hud naklon, vanj pa greš z nogami na široko in kolena še bolj trpijo, ko jih obremenjuješ v različnih smereh,« je sklenila Lampičeva.