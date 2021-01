Na Škofljici so sprejeli proračun za prihodnji dve leti. Letos načrtuje občina 12,1 milijona evrov prihodkov in 13,8 milijona odhodkov, od tega 5,3 milijona investicijskih odhodkov, prihodnje leto pa 10,7 milijona prihodkov in skoraj 12 milijonov odhodkov, od tega 3,7 milijona investicijskih odhodkov. Župan Ivan Jordan je napovedal, da bo kmalu, verjetno že marca, sledil rebalans. Sam ni pisal proračuna, ker je zaradi zahtevnejše oblike poteka okužbe z novim koronavirusom dlje časa bolniško odsoten. Pravi, da so proračun sprejeli predvsem zato, da lahko dokončajo zadnjo, tretjo fazo gradnje osnovne šole na Lavrici, in da bodo rebalans izpeljali, ko bo dokončno okreval.

V zadnjih letih so zaradi množičnega priseljevanja največ denarja namenili prav za gradnjo šol in vrtcev, v naslednjih letih pa bodo po županovih besedah na vrsto prišle investicije v vodovod in kanalizacijo, kar bosta poleg dokončanja gradnje podružnične šole na Lavrici prioriteti letos in prihodnje leto. »Bistveno je, da končamo tretjo fazo gradnje šole na Lavrici, kar bo stalo 2,2 milijona evrov. Računam, da bodo dela končana konec februarja,« je povedal Ivan Jordan. V zadnji fazi urejajo dva šolska oddelka, delavnico za tehnični pouk, delavnico za hišnika, zobozdravstveno ambulanto, večjo in manjšo telovadnico, plesno dvorano, garderobe…