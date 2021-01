Vsesplošno zmagoslavje demokratov pomeni, da se je povečala verjetnost, da bodo lahko vzpostavili tiste fiskalne programe za blaženje finančnih posledic zdravstvene krize, ki bodo gospodinjstvom v ZDA omogočali lažje izpolnjevanje obveznosti, kot je plačevanje najemnin ali odplačevanje hipotek. Zaradi tega se je krepko znižalo tveganje v ameriškem bančnem sistemu; to pa pomeni, da bodo banke začele hitreje in lažje odkupovati lastne delnice in izplačevati dividende. Bančni sektor je zato v sredo pridobil dobre štiri odstotke.

Velika zmaga demokratov pomeni tudi povečanje verjetnosti, da se v tem ali prihodnjem letu končno le začne javna potrošnja, namenjena obnovitvi ameriške, marsikje ostarele infrastrukture. Demokrati imajo zdaj priložnost, da to storijo. Po nekaterih ocenah za obnovitev ameriške infrastrukture potrebujejo približno dva bilijona dolarjev. V sredo so se zato povišali tečaji v industrijski dejavnosti – za 2,38 odstotka. Delnice nemškega »cementnega« podjetja HeidelbergCement so v zadnjih dveh dneh poskočile za dobrih osem odstotkov; skorajda 30 odstotkov prihodkov tega podjetja namreč izvira iz Severne Amerike.

Naložbe v infrastrukturo bodo zahtevale veliko energetsko potrošnjo, zato se je v sredo za tri odstotke povečala tudi vrednost energetskega sektorja. Ta je sicer že v začetku tega tedna pridobil več kot pet odstotkov. Cene nafte so namreč v začetku tedna poskočile nad 50 dolarjev na sodček, ker se je Rusiji in OPEC uspelo dogovoriti o nižji proizvodnji nafte zaradi nižjega globalnega povpraševanja, ki je posledica slabih epidemioloških razmer.

Med gospodarske sektorje gospodarstva, na katere je vplival omenjeni uspeh demokratov, sodita tehnološki in farmacevtski. Vendar pa letos najverjetneje ni pričakovati hujših pritiskov demokratov na katerega od obeh sektorjev. Prav tako ne gre pričakovati, da bodo demokrati letos povišali davke, saj bo pozornost usmerjena predvsem v čim krepkejše spodbujanje gospodarstva. Sicer pa delniški trgi letos glede na visoko likvidnost v globalnem finančnem sistemu, ležarine, negativne obrestne mere in pričakovano visoko gospodarsko rast v letu 2021 na splošno ostajajo zelo zanimivi.