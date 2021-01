Pogoji za uspeh razvojnega načrta

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (NNOO) naj bi bil prelomni razvojni načrt, ki bi s pametnim načrtovanjem razvojnih programov, učinkovito organizacijo državne administracije in potrebnimi spodbudami za angažiranje strokovnih kadrov omogočil preoblikovanje Slovenije v zeleno, inovativno, digitalno in pravično družbo. Zato bo način oblikovanja tega dokumenta pokazal, ali bodo upoštevane vse nujne institucionalne, organizacijske in funkcionalne spremembe kot pogoj za uspešno pripravo in realizacijo sprejetega načrta.