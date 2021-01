Notranji revizorji ne sporočajo le slabih novic. S pravilnimi tehnikami komuniciranja poskušajo tako svoje pozitivne kot tudi negativne ugotovitve kot objektivni dajalci mnenj posredovati na način, da bodo njihova priporočila prejemniki sprejeli kot dobronamerna in jih nato tudi dejansko vpeljali v prakso.

Notranji revizorji se zavedajo, da s svojimi rednimi pisnimi poročili ne sporočajo le svojih ugotovitev ali predlogov za izboljšavo. Ključni cilj je, da prepričajo bralca svojih poročil, bodisi zaposlenega bodisi vodjo, upravo oziroma nadzorni svet, da se ta priporočila dejansko vpeljejo v prakso. Način pisanja pa ima velik vpliv na to. Vsebina sicer bralca informira, vendar način pisanja bralca motivira. Ameriška vojska je naredila preizkus in ugotovila, da čeprav je bila vsebina obeh pisem v poskusu enaka, je bilo pismo, ki je imelo napisano »s tehnikami visokega vpliva« dvakrat večji vpliv na izvedbo kot drugo pismo. Kako pa napisati poročilo »z visokim vplivom«? Notranji revizorji pri tem upoštevajo naslednja načela.

Čeprav je pri nekaterih preiskavah (na primer goljufij) treba predstaviti podrobnosti, je bolj pomembno, da imamo pri pisanju poročil vedno v mislih bralca (na primer način pisanja za regulatorja ne bo isti kot za upravo ali vodjo oziroma interne potrebe). Če se poročilo ne more prebrati v celoti v enem večeru, je najbrž predolgo. Tako je najpomembnejše, da je poročilo vedno prilagojeno bralcu in da ne podamo preveč informacij oziroma podatkov v poročilo. Ločiti moramo gozd in drevesa. Torej če stavek ne prinaša nobene vrednosti celotnemu sporočilo, ga izbrišimo.

Poročila naj bodo preprosta

Čeprav mislimo, da »zapletene« besede in tujke doprinesejo h kakovosti poročil, je to napačno razumevanje. To ne pomeni, da poskušamo »poneumljati bralca«, ampak da uporabljamo jasen, jedrnat in poznan jezik, ki sporoča jasno in učinkovito. Tako je ameriška vojska naredila preizkus, v katerem je dala častnikom prebrati pismo v navadnem in birokratskem slogu. Pismo v navadnem slogu je bilo bolje razumljivo, pri čemer so častniki porabili 23 odstotkov manj časa za branje in nobeden ni imel potrebe, da pismo še enkrat prebere. V angleščini že obstajajo orodja, kot so Flesch Reading Ease ali Flesch-Kincaid Grade Level, ki vam omogočajo preverjanje, ali je vaša komunikacija preveč zahtevna. Kot nas že učijo tržniki, navaden in preprost jezik je vedno boljši.

Poročila morajo vodje, ki so zaposleni z omejenim časom, prebrati, ponotranjiti in tudi ukrepati. Kratka in jasna sporočila to omogočijo, vendar ne smemo pozabiti na to, da naj bodo najpomembnejša sporočila tudi vizualno vidna. Uporaba podnaslovov, tabel, primerov, slik, okvirjev itd. poudarja glavni pomen, kar bralcu omogoča, da se osredotoči na najpomembnejše. Na drugi strani pa, če bo v poročilu preveč podrobnosti in bo raztreščeno, obstaja nevarnost, da se bo bralec izgubil. Tudi uporaba grafik je čedalje bolj pomembna, kar kaže tudi uspeh spletne strani »www.visualcapitalist.com«, kjer zapletene teme predstavijo na preprost vizualni način.