»Razbito steklo na zgradbi DZ je žalosten začetek novega leta.« Ob tem se je predsednik državnega zbora vprašal: »Je to upor, h kateremu nekateri pozivajo?« Dodal je ključnik vandalizem. Ko sem to prebral, se mi je zastavilo vprašanje, o čem govori g. Zorčič. Kljub temu da so mu mediji zastavili vprašanja, kaj je mislil s tem tvitom oziroma bevskom, do danes ni odgovoril. Očitno je, da so se tudi v stranki SMC naučili navad izkušenejših kolegov, da ustvarjajo sovražnike takrat, ko jim ne gredo zadeve od rok. Spomnil bi bralce na premetavanje Podobnika v Dragonjo, pa na ustvarjanje napetosti med Hrvaško in Slovenijo, ko je to ustrezalo Janši, na opletanje Jelinčiča in še bi lahko našteval, ker so to stare preverjene metode, vse z namenom priboriti si oblast ali obstati na njej. Ni dvoma, da stranki SMC ne gredo zadeve tako, kot mislijo, zato lahko pričakujemo nadaljnje »ogrožanje« posameznikov. Naj spomnimo, da je bil tudi njihov poslanec Perić »ogrožen«, pa je zadevo prijavil policiji, sedaj je njihov predsednik Počivalšek ogrožen od računskega sodišča, čeprav še ni prebral osnutka poročila.

Kako se lahko čuti ogrožena od računskega sodišča SDS, je posebna zgodba, kar potrjuje »pišoči stampedo« raznih dežurnih »ogroženih državljanov«, ki imajo ves arzenal besed usmerjen proti predsedniku računskega sodišča. Ne zavedajo se, da je poročilo računskega sodišča zunaj, in tudi če se zamenja predsednik računskega sodišča, bodo morali odgovoriti na to poročilo, vključno s Počivalškom, ki je »reševal življenja ljudi«. To, da je kršil – on in mnogi drugi – predpise, je drugo vprašanje. Na tem primeru so demontirali vse predpise, ker država mora delovati tudi v kriznih situacijah.

Vrnimo se k Zorčiču. On je politik, ki včasih daje vtis, da ne ve, kaj bi, a je v resnici zelo preračunljiv. Če je nekoč bevskal o »prijedorskih kreditih«, je prestop SMC v Janševo vlado »državotvorno« izkoristil za to, da postane predsednik državnega zbora. Kljub temu da ga za tako obnašanje – ne njega ne drugih poslancev – volilci niso pooblastili. S tem si je nekoliko zacelil rane po porazu na volitvah za županski položaj v Brežicah, ki ga še vedno mika. Potem nam prodaja »državotvornost«, čeprav mu gre samo za lastni interes. O tem mu lahko kaj več pove someščan Vizjak, ki pridno »vlada« v vladi.

Če se je Zorčič že oglasil z »bevskom«, je bil dolžan zadevo pojasniti. Kaj se je zgodilo z razbitim steklom, bo ugotovila policija. Tako kot so objavljeni posnetki, je razvidno, da je steklo razbito z notranje strani. Torej, po Zorčiču sodeč, gre za notranjega upornika, pa se sprašujem, ali je ugotovil, kdo je ta notranji upornik.

Očitno se Zorčič obnaša kot riba na suhem in ni dojel, da mora stranka SMC izstopiti iz koalicije, ker lahko upa, da se bo samo z neko novo koalicijo obdržala. V nasprotnem primeru te stranke ne bo več. Modrovanje Počivalška in Zorčiča, kako so v trdni koaliciji, ne drži, ker že površna analiza govori, da so kot stranka v tej koaliciji navadna ničla, ki pomaga k sesutju vladavine prava. Če ne izstopijo s tega vlaka, se morajo zavedati posledic, ki nastajajo in bodo nastale za Slovenijo. O posledicah za sedanje »državotvorne poslance SMC« je škoda govoriti.

Bogdan Avbar član društva SRP, Novo mesto