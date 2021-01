Nedeljski dnevnik: Solidarnost med ljudmi je še živa

Četrti dan po potresu so se v Majskih Poljanah, vasi, ki jo je tresenje tal najbolj uničilo in kjer je bilo največ smrtnih žrtev, zbrali prostovoljci z vseh koncev. Pred hišo družine Šalić so prijatelji postavili mizo, nanjo so zložili prekajeno slanino, salamo, kruh in sadno pecivo.