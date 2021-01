Javna agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je v sporočilu za medije pojasnila, da izvaja nadzor hitrega antigenskega testnega kompleta na novi koronavirus kitajskega proizvajalca Shenzen Ultra-Diagnostic Biotec, ki ga je dobavilo podjetje Majbert Pharm.

V sredo je agencija v postopku nadzora ugotovila, da se v okviru testiranja, ki ga izvaja Zdravstveni dom Ljubljana, za odvzem brisa uporablja sterilna paličica neznanega proizvajalca in brez predpisanih oznak. Zato je tudi izdala začasno odločbo, s katero prepoveduje njeno nadaljnjo uporabo. Na agenciji so pri tem poudarili, da se prepoved nanaša zgolj na uporabo te paličice.

Kot so v Zdravstvenem domu Ljubljana zapisali že v sporočilu za javnost, namreč ne razpolagajo z ustreznimi materiali za jemanje brisov. Množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi bi se sicer moralo nadaljevati danes, od 11. ure dalje, v Športni dvorani Kodeljevo.

V Zdravstvenem domu Ljubljana so pri tem zagotovili, da bodo testiranje ponovno izvajali takoj, ko jim bo ministrstvo za zdravje ali ustrezna ustanova izdala dovoljenje ter priskrbela primerne materiale.

Začasno pa se ustavlja tudi množično testiranje v Medvodah, so sporočili iz občine Medvode. Na občini so pojasnili, da je Zdravstveni dom Medvode od zdravstvenega ministrstva prejel le 350 testov, glede na zelo velik obisk pa bo testov kmalu zmanjkalo. Zato so se odločili, da se testiranje, ki bi moralo potekati v preddverju Kulturnega doma Medvode v petek, ne bo izvajalo. S testiranjem bo Zdravstveni dom Medvode nadaljeval prihodnji teden. To bo potekalo v torek med 9. in 12. uro, v sredo med 15. in 18. uro in v četrtek med 12. in 15. uro. Na občini so pri tem izpostavili, da bo testiranje možno le za občane občine Medvode.