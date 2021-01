V Zdravstvenem domu Ljubljana so pri tem zagotovili, da bodo testiranje ponovno izvajali takoj, ko jim bo ministrstvo za zdravje ali ustrezna ustanova izdala dovoljenje ter priskrbela primerne materiale.

Začasno pa se ustavlja tudi množično testiranje v Medvodah, so sporočili iz občine Medvode. Na občini so pojasnili, da je Zdravstveni dom Medvode od zdravstvenega ministrstva prejel le 350 testov, glede na zelo velik obisk pa bo testov kmalu zmanjkalo.

Zato so se odločili, da se testiranje, ki bi moralo potekati v preddverju Kulturnega doma Medvode v petek, ne bo izvajalo. S testiranjem bo Zdravstveni dom Medvode nadaljeval prihodnji teden. To bo potekalo v torek med 9. in 12. uro, v sredo med 15. in 18. uro in v četrtek med 12. in 15. uro. Na občini so pri tem izpostavili, da bo testiranje možno le za občane občine Medvode.