Cepljenje se svetuje tudi osebam, ki so koronavirus že preboleli

Cepljenje proti covidu-19 se priporoča tudi tistim, ki so že bili okuženi in so preboleli to bolezen. Namreč zaščitni imunski odziv po prebolelem covidu-19 je kratkotrajen. Po okužbi nastanejo protitelesa, ki pa se v telesu obdržijo zelo različen čas čas, od dveh mesecev pri blagem poteku bolezni do pol leta in več pri težji obliki bolezni.