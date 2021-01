Volilne izide predsedniških volitev 3. novembra lani so sredi decembra že potrdili elektorji. Biden je osvojil 306 elektorskih glasov, Trump pa 232. V skladu z ameriško ustavo sta se morala nato na skupnem zasedanju sestati oba domova kongresa, ki sta še enkrat preštela elektorske glasove. Izide je razglasil podpredsednik ZDA Mike Pence, ki je predsedoval zasedanju. Dogodek, ki v običajnih časih predstavlja zgolj formalnost, je včeraj prekinil vdor Trumpovih privržencev.

Nekaj republikancev v predstavniškem domu in senatu je sicer vložilo ugovora na izide v Pensilvaniji in Arizoni, a sta ju oba domova zavrnila.

Demokrat Joe Biden bo tako lahko 20. januarja prisegel kot 46. predsednik ZDA. Podpredsedniški položaj bo zasedla temnopolta Kamala Harris, ki bo prva ženska na tem položaju.

Trump: To je konec najboljšega prvega predsedniškega mandata v zgodovini

Ameriški predsednik Donald Trump je v izjavi po potrditvi zmage demokrata Joeja Bidna v kongresu zapisal, da je ta odločitev »konec najboljšega prvega predsedniškega mandata v zgodovini«. Čeprav se ne strinja z izidom, pa bo prišlo do mirnega prenosa oblasti, je napovedal.

»Čeprav se nikakor ne strinjam z izidom volitev, in dejstva me potrjujejo, bo 20. januarja prišlo do mirnega prenosa oblasti,« po poročanju CNN piše v Trumpovi izjavi.

Hkrati je Trump zapisal, da to pomeni začetek boja za to, da bo naredil Ameriko spet veliko. Trump še naprej vztraja, da so bile volitve ukradene, obenem pa je privržence spodbujal k protestom. Ena izmed takpnih mnogoštevilnih spodbud je bil včerajšnji več kot eno uro dolg nagovor, v katerem je podžigal razjarjeno množico svojih podpornikov. Ti so nato vdrli v kongres, izbruhnilo je nasilje, v katerem so umrle štiri osebe.