Vlada je na današnji seji potrdila podaljšanje večine veljavnih ukrepov, »vključno z odlokom, ki prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih za vzgojo in izobraževanje. Na podlagi mnenja strokovne skupine za covid -19 se je vlada odločila, da odlok podaljša za 7 dni, in sicer do 18. januarja,« je navedel vladni govorec Jelko Kacin. Osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ostajajo odprti.

Tudi omejitve gibanja ostajajo nespremenjene. »Veljavnost se zgolj premakne z 11. na 18. januar, vse ostalo ostane enako,« je navedel minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Nekaj sprememb so določili v odloku o prehajanju slovenske zunanje meje. Od sobote dalje je mogoče prehajati mejne prehode (na schengenski meje) in kontrolne točke (na mejah z Italijo, Madžarsko, Avstrijo) z obema testoma, tako s PCR-testom kot hitrim antigenskim. »Razlika med njima je, da mora biti hitri antigenski test narejen v državah članicah EU-ja oz. schengenskega območja, za PCR-test pa je mogoče, da ga ljudje opravijo tudi v tretjih državah v tistih institucijah oz. laboratorijih, ki bodo (in so nekoč že bili) javno objavljeni na straneh NIJZ-ja,« je navedel Hojs in poudaril, da se tako ukinja izvajanje hitrih antigenskih testov, ki jih je Slovenija izvajala po praznikih. »Od sobote dalje teh testov na naših mejah ne boste mogli več opravljati. Torej, če nimate opravljenega negativnega testa, ostaja edina možnost, da greste v karanteno. Glede karantene ostaja tako, kot je bilo: po petih dneh jo je mogoče prekiniti z negativnim testom, pri čemer je dodano, da lahko to karanteno skrajšujejo tudi tisti, ki imajo v Sloveniji začasno ali stalno prebivališče in ne zgolj državljani Slovenije,« je pojasnil.

V sredo so v Sloveniji opravili 6370 PCR testov (586 manj kot v torek) in z njimi potrdili 2040 novih okužb (562 manj kot v torek), delež pozitivnih testov je bil 32 odstotkov (v torek 37,4 odstotka). Z 11.910 hitrimi antigenskimi testi (v torek so jih opravili 15.238) pa so v sredo potrdili 623 novih okužb (129 manj kot v torek), delež pozitivnih testov je bil 5,2 odstotka (v torek 4,9 odstotka). Vladni govorec je povedal še, da je tudi komisija glede smrti osebe po cepljenju proti covidu-19 ugotovila, da smrt ni nastopila zaradi cepljenja.

Modernino cepivo primerno tudi za srčne bolnike, diabetike in bolnike s kroničnimi vnetji

Redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani Borut Štrukelj je ob potrditvi cepiva Moderne s strani Evropske agencije za zdravila vnovič pojasnil delovanje cepiva. Zopet je izpostavil, da se tudi pri Moderninem cepivu molekula, ki ima virusni zapis, v celici umesti direktno v sistem nastanka naših proteinov. Ob tem cepiva ne prehajajo v jedro celice in nimajo nobenega vpliva na človeški genom.

Štrukelj ob tem pravi, da je cepivo Moderne namenjeno osebam, ki so starejše od 18. let. Pri tem je izpostavil, da je cepivo verjetno neškodljivo tudi za mlajše, vendar ga tem ni namenjeno, ker predstavniki teh starostnih skupin niso bili vključeni v študije. Podobno velja tudi za nosečnice in doječe matere. Hkrati je izpostavil da so predštudijski testi, ki so potekali na živalih, pokazali, da sta obe cepivi, tudi Modernino, izjemno varni in ne povzročata nikakršnega vpliva na plod ali žival, ki ta plod nosi. Ker pa varnosti pri živalih ne gre brez testov pripisati tudi za primer nosečnic, družba Moderna cepiva ne namenja nosečnicam, razen v primeru, ko cepljenje odtehta neželene učinke, ki bi jih lahko pričakovali zaradi same okužbe z novim koronavirusom.

Štrukelj je povedal še, da je Modernino cepivo primerno za bolnike s srčno-žilna obolenja, diabetični bolniki in bolniki s kroničnimi vnetji, saj cepivo v telo ne vbrizga aktivnega antigena, temveč ta nastaja v naših celicah. »Reakcija imunskega sistema narašča linearno, neželenih učinkov pa je zato manj,« je pojasnil Štrukelj. Cepijo se lahko tudi bolniki, ki jemljejo zdravila za zmanjšanje imunskega sistema, vendar je pri njih možen manjši učinek cepiva. Učinkovitost cepiva Moderne je sicer podoben cepivu Pfizerja in se giblje pri 95 odstotkih. Trajanje zaščite za zdaj še ni znano. Zaščita pa začne delovati na 12. dan po prejemu drugega odmerka.

Stranskih učinkov je po Štrukljevih zagotovilih malo, so pa tudi zelo blagi. Izginejo med po preteku 24 oziroma 32 ur. Najpogosteje se pojavi blaga bolečina na mestu vboda, lahko pride tudi do rahlega glavobola, rahle slabosti, povišane temperature in bolečine v mišicah. Zelo redek je pojav pekočega občutka na koži obraza, še posebej ko je bil ta del telesa deležen lepotnih posegov. Izjemno redko pa so opazili preobčutljivost na cepivo. »Če nekdo dobi izpuščaj na koži, zelo močen utrip srca, povišano temperaturo takoj po cepljenju, naj pove svojemu zdravniku. V tem primeru zdravnik drugega odmerka ne bo dovolil,« je povedal Štrukelj.

Dopoldanska vladna tiskovna konferenca.