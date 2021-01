V petek bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo povečini suho, drugod bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -2 do 2, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo se bo pooblačilo, popoldne ali zvečer bo v notranjosti pričelo rahlo snežiti. Na Primorskem bo oba dneva pihala burja.

Vremenska slika: Nad Alpami in zahodnim Balkanom se je prehodno zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s šibkimi zahodnimi vetrovi nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, po nižinah lahko tudi večji del dneva megleno ali oblačno. V petek bo v krajih zahodno od nas delno jasno, drugod pretežno oblačno. V krajih južno in vzhodno od nas bodo občasno rahle padavine. Ob severnem Jadranu bo rahlo deževalo, pihala bo burja, drugod rahlo snežilo.