V zadnjem dnevu so na Kitajskem potrdili 63 novih okužb, kar je največ v enem dnevu od lanskega julija, oblasti pa skušajo izolirati žarišče virusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Večino novih okužb so potrdili v mestu Shijiazhuang, glavnem mestu province Hebei, ki leži približno 300 kilometrov severovzhodno od Pekinga.

Na tem območju so zaprti nekateri stanovanjski predeli, zaprti so vrtci in šole, prekinjene so prometne povezave z avtobusi, vlaki in letali.

V Pekingu so sprejeli številne zaščitne ukrepe, strogo je nadzorovan tudi tovor iz Hebeija. Novi izbruh sproža skrb tudi zaradi bližajočega se kitajskega novega leta, ko se na pot v domače vasi in mesta odpravi nekaj sto milijonov Kitajcev. Oblasti so delavcem migrantom tokrat že odsvetovale potovanje domov.

Kitajska je od začetka epidemije poročala o 4634 smrtnih primerih in več kot 87.000 okužbah, največ v Wuhanu, kjer je virus najprej izbruhnil.