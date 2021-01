Junak večera v Miamiju, ki ga je zaznamoval tudi politični protest košarkarjev obeh ekip, ki so pred tekmo v dvorani American Airlines pokleknili v znak nestrinjanja s policijskim nasiljem v ZDA ter v luči sinočnjega dogajanja v ameriškem kongresu, je bil sicer novinec Payton Pritchard.

Pritchard, ki ga v lanski končnici še ni bilo s Kelti, je dosegel koš dve desetinki sekunde pred koncem in domačim priigral zmago na tekmi, ki je skoraj ni bilo.

Kelti so namreč resno razmišljali, da sploh ne bi igrali v znak protesta proti zadnjim odločitvam v zvezi z Jamesom Blakom in šokantnim sredinim dogodkom, ko so privrženci predsednika ZDA Donalda Trumpa oboroženi vdrli v poslopje ameriškega kongresa v Washingtonu. A so nato vseeno igrali in dobili prvi dvoboj lanskih finalistov vzhoda to sezono.

"Če sem pošten ... Nisem si mislil, da bomo sploh odigrali tekmo," je potrdil trener Keltov Brad Stevens, ki je pol ure pred začetkom tekme zapustil sestanek ekip in novico že sporočil svoji ženi. "A nato smo trenerji zapustili sobo, igralci pa so se odločili, da bodo vseeno igrali."

Jayson Tatum je bil s 27 točkami prvi strelec Bostona, ki je zapravil 17 točk prednosti z začetka dvoboja in nato še deset točk naskoka v zadnji minuti, preden je le zmagal, Jaylen Brown je dodal 21 točk. "Šport velikokrat ljudem prinese vsaj malo veselja," je dejal Brown po tekmi.

Pri Miamiju je Jimmy Butler dosegel 26 točk, Duncan Robinson 16, Bam Adebayo 15 in Dragić 14.

"Moramo se pokloniti vsem profesionalcem v obeh garderobah. Povsem jasno je, da so vsi igrali s težkim srcem in veliko črnimi mislimi, razočaranjem, malodušjem in drugimi čustvi ob vsem tem, kar se dogaja v ZDA," pa je po tekmi dejal domači trener Erik Spoelstra.