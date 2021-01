Slovenci prvaki treningov in kvalifikacij

Devetinšestdeseta novoletna turneja v smučarskih skokih bi imela v boju za zlatega orla povsem drugačen razplet, če se ne bi vmešal politični vrh Poljske in pokazal, kako mora država delati v dobrobit svojih športnikov. Ko je bil dan pred začetkom turneje v Oberstdorfu na testiranju na koronavirus pozitiven Klemens Muranka in je pristojna nemška zdravstvena služba v skladu s pravili države gostiteljice vso ekipo Poljske poslala v izolacijo, se je poljski politični vrh s premierjem in ministrom za šport na čelu po različnih kanalih zavzel, da so opravili nova testiranja in po treh negativnih izidih ekipi dovolili nastop že na prvi postaji, čeprav so bile kvalifikacije že izvedene.