Ervin Hladnik - Milharčič: Izgubljeni člen med opico in človekom

Dokler smo sledili Darwinu, je bil svet urejen. Obnašal se je v skladu z naravnim izborom in ohranjanjem boljših pasem za obstanek. Res je bilo za naravo in za družbo. Razvoj je šel naprej in zdelo se je, da se nikoli ne bo ustavil. Najbolj res je to bilo za demokracijo. Demokracija je bila manjkajoči člen med opico in človekom. V naravi so nanjo prežali sovražniki, ki so ji stregli po življenju, vendar so se vsakič znova pokazali kot manj prilagodljivi in so drug za drugim šli na sezname ogroženih vrst. Najbolj slavna med njimi sta bila komunizem in socializem, ki sta izumrla. Demokracija je bila najbolj okretna, učinkovita in neizprosna. Pokončala je vse okoli sebe in bila na dobri poti, da kot najvišje razvita vrsta zavlada planetu. Vendar jo je dočakala ista usoda kot otoke, na katere so naselili zajce ali koze. Ko so živali pojedle vse, kar je raslo in hodilo, so začele napadati druga drugo.