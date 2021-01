»Imamo politične težave s Contejem,« je ta teden dejal Matteo Renzi, voditelj italijanske koalicijske stranke Italia Viva. Tako je še podkrepil nemir v vladnih vrstah, ki se je začel decembra, ko je premier Giuseppe Conte predstavil nacionalni načrt okrevanja gospodarstva, s katerim bo Italija iz evropskega sklada za okrevanje dobila dobrih 200 milijard evrov, največ od vseh članic Unije. Ali bo zaradi nesoglasij glede prednostnih projektov za okrevanje gospodarstva in glede nadzora porabe sredstev padla vlada v Rimu, bo morda znano že danes, če bo razpravljala o načrtu za okrevanje.

Renzi se je prav tako ostro obregnil ob dejstvo, da je za programe zdravstva v programu okrevanja namenjenih zgolj devet milijard evrov. Predstavil je svoj alternativni načrt za porabo sredstev za okrevanje, ki ga je poimenoval CIAO (gre za kratico italijanskih besed kultura, infrastruktura, okolje in priložnosti). Prav to poimenovanje je v italijanskih medijih sprožilo ugibanja, ali Renzi s tem programom želi reči zbogom tudi Contejevi vladi.

Renzi je napadel Conteja, da hoče o programih okrevanja odločati sam, parlamentu pa odreči večjo vključenost v pripravo nacionalnega načrta. Iz Renzijeve stranke so puščice proti Conteju letele tudi zaradi premierjevega predloga za ustanovitev vladno-poslovne delovne skupine, ki bi nadzorovala porabo evropskih sredstev. Štela bi več deset strokovnjakov, vodili pa bi jo Conte, finančni minister Roberto Gualtieri, gospodarski minister Stefano Patuanelli in šest vodilnih menedžerjev v državi.

V Italiji, ki je po drugi svetovni vojni zamenjala že 69 vlad, je nova vladna kriza na obzorju od decembra. Conte je v načrtu okrevanja denar namenil predvsem okoljevarstvenim projektom, digitalizaciji, inovacijam in kulturi. Želel je tudi hitro odločanje o načrtu, a njegov predhodnik na premierskem mestu Renzi, ki je po odhodu iz Demokratske stranke septembra 2019 ustanovil stranko Italia Viva, se je hitenju zoperstavil.

Brez želja za predčasne volitve

V minulih tednih se je Renzi večkrat spogledoval z možnostjo, da svojo stranko popelje iz levosredinske vladne koalicije, ki je bila jeseni 2019 sestavljena iz petih strank, vodenje vlade pa je prevzel Conte, ki nima strankarske izkaznice. Zagrozil je z odpoklicem svojih dveh ministric (Elene Bonetti, ki vodi ministrstvo za družino, in Terese Bellanove, ministrice za kmetijstvo) ter z umikom stranke iz koalicije. Čeprav je Italia Viva najmanjša koalicijska partnerica v Contejevi vladi, ta brez njenih glasov nima večine v senatu. Grožnja Contejevi vladi, ki je na oblasti 16 mesecev (povprečje trajanja italijanske vlade je 13 mesecev), je zato resna. Hkrati pa tudi drži, da odhod na predčasne volitve sredi pandemične krize ni v interesu stranke Italia Viva (pa niti v interesu nobene druge stranke koalicije), saj v zadnjih anketah dosega zgolj 2,9 odstotka glasov, kar ni dovolj za uvrstitev v parlament.

Tudi zato se je v minulih dneh špekuliralo, da se morda Renzi hoče znebiti zgolj Conteja na premierskem položaju. Razmišljali so o preoblikovanju vlade s Contejem ali brez njega na čelu. V palači Chigi pa so medtem iskali možnosti, kako zadovoljiti Renzija, ki je podporo za nasprotovanje načrtu za okrevanje dobival tudi od nekaterih poslancev Demokratske stranke, kjer si padca vlade sicer ne želijo. V vladnih krogih so tudi iskali možnosti, da bi pred današnjim predvidenim odločanjem vlade o načrtu za okrevanje povečali sredstva za zdravstvo.