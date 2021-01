»Danes smo z izbranim izvajalcem del za obnovo hotela Brdo podpisali pogodbo,« je včeraj na novinarski konferenci povedal mag. Marjan Hribar, vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Protokolarne storitve RS (prej JZ Brdo), ki upravlja hotel. Po formalnostih, ki jih je treba urediti pred začetkom del, naj bi ta po njegovih besedah stekla predvidoma 20. januarja. »Desetega junija je predviden zaključek. Za predsedovanje Slovenije Svetu EU, ki se začne 1. julija, je to zelo pozitivno dejstvo. Zagotovo bo 10. junija hotel v popolnosti funkcioniral. Imamo celo že nekaj povpraševanj za nastanitve,« je opozoril in dodal, da bodo slednje odvisne od epidemiološke slike. Tudi uporabno dovoljenje bo hotel do tega dne imel, zagotavlja Hribar.

Najprej se bodo lotili notranjosti A časa za obnovo je malo, na Gorenjskem pa so razmere povsem zimske, kar že z laičnega vidika ni v prid gradbenim delom. »Vreme je pomemben dejavnik. O tem smo se pogovarjali z izvajalcem, ki ima na tem področju bogate izkušnje. Zato se bodo dela začela v notranjosti. Najprej bodo na vrsti strojne in elektroinštalacije, šele potem razkrivanje in menjava strehe, menjava oken in podobno. Ko bodo na vrsti ta dela, računamo, da jim bodo vremenske razmere že bolj naklonjene,« pravi Hribar. Nujnost dokončanja prenove hotela pred začetkom julija se bo odražala tudi na gradbišču. »Maja letos smo načrtovali, da bi za isti obseg del potrebovali osem mesecev ob normalnem 12-urnem delu na objektu. Obseg potrebnih ur za obnovo ostaja. Ekipa bo morala biti večja, delati bo treba noč in dan, v petek in svetek. Naša zaveza je, da ta projekt, ki ima tako dolgo brado, zaključimo in da hotel vendarle do navedenega roka dobi novo podobo,« poudarja Hribar.

Dodatne sobe namesto dvoran in pisarn »Naša družba je bila s strani naročnikov obnov objektov vedno omejena s kratkimi roki za izvedbo del, kar je družbo pripravilo na zahtevani način dela. Zaradi epidemije bo treba delo organizirati tako, da bo optimizirano, ne glede na ukrepe, ki jih bo vlada v prihajajočih mesecih sprejemala,« nam je pred kratkim pojasnil direktor izbranega podjetja Makro 5 Gradnje Igor Hvastja. Kot zatrjuje namestnik direktorja zavoda Protokolarne storitve Franci Jagodic, pa hitrost del ne bo vplivala na njihovo kakovost. Sicer bo imel po Jagodičevih besedah hotel po novem 119 sob namesto sedanjih 78. »Dodatne sobe bomo pridobili v pritličju, kjer so bile doslej pisarne najemnikov. V prvem nadstropju bodo sobe uredili v sedanjih dvoranah, ki jih zdaj, ko imamo v bližini kongresni center, ne potrebujemo več. Objekt pa ima poševno streho in z njo ogromno še neizkoriščenega prostora. Na tem delu bodo sobe s terasami z razgledom na Storžič, enako pa bomo naredili na nasprotni strani objekta. Predsedniški apartma bo še vedno v najvišji etaži, a bosta njegov tloris in podoba povsem drugačna od sedanje.«