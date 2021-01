Z novimi parkomati bi širili območja s parkirnino

Po letu in pol od objave prvega javnega razpisa so na Javnem holdingu Ljubljana izbrali dobavitelja za zamenjavo starih Siemensovih parkomatov in nakup novih. Na ljubljanski občini načrtujejo nakup do 500 parkomatov, kar priča o tem, da se bo plačljivo parkiranje še širilo.