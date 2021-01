S petkom se odpira tudi smučišče na Veliki planini, ki edino omogoča smučanje smučarjem iz osrednjeslovenske regije. Na zgolj treh kilometrih smučarskih prog bodo tako obratovale sedežnica Šimnovec, vlečnica Zeleni rob ter otroška vlečnica Jurček. Za dnevno smučarsko vozovnico bo treba odšteti 22 evrov, 5 manj za otroško, za dopoldansko smučanje do 13. ure 19 evrov, otroci 15 evrov.

Od petka do nedelje bo od 16. ure dalje mogoče nočno sankanje. Do začetka sankaške proge se obiskovalec povzpne z dvosedežnico, ki obratuje ves čas v času sankanja ter tako v povprečju omogoča od 6 do 8 spustov. Za nočno sankanje je zaradi omejitve oseb na sankališču obvezna predhodna najava, prav tako si lahko rezervirate sani. Zadnja nihalka v dolino sankače odpelje ob 20. uri. Od petka dalje bodo urejene tudi proge za tek na smučeh. Začetek tekaške proge je pri gostilni Zeleni rob. Uporaba prog je brezplačna. V soboto in nedeljo bo odprt tudi otroški zimski park, in sicer med 10. in 16. uro. Najmlajše in mlade po srcu v parku čaka zabavni spust s snežnimi tubami. Vstop v otroški zimski park je brezplačen. Ob vstopu v gondolo morajo vsi predložiti negativen test na sars-cov-2, ki ne sme biti starejši od 24 ur. Otroci do 12. leta v spremstvu staršev testa ne potrebujejo. vl