Rusko mafijo, bratvo oziroma bratovščino strokovnjaki uvrščajo na sam vrh najmogočnejših organiziranih kriminalnih združb na svetu. Mafijski botri so začeli pridobivati veljavo po razpadu Sovjetske zveze, na svojem vrhuncu so obvladovali kar dve tretjini ruskih prihodkov, takšne so vsaj ocene poznavalcev tega področja. Ruski mafijci so »podružnice« v tujini začeli odpirati že sredi 70. let prejšnjega stoletja, med najbolj znanimi je tista v Brighton Beachu na jugu newyorškega Brooklyna. »Rusko-judovska mafija predstavlja največjo nevarnost ZDA,« je sredi 90. let oznanil takratni direktor FBI Louis Freeh.

Zadnja leta so se razpršili po vsem svetu, v Evropi se kot doma počutijo na francoski rivieri in v Španiji, kjer jim rastoče gospodarstvo s turizmom na čelu že dolga leta daje dovolj priložnosti za služenje denarja. Sedem let trajajoča policijska operacija na Pirenejskem polotoku, ki se je zaključila sredi decembra lani, tako niti ni zelo nevsakdanja. Španski policisti, kriminalisti in drugi sodelujoči so več let spremljali visoko postavljene člane ruske mafije, pred tedni pa izvedli finalni udarec. V 18 hišnih preiskavah so aretirali 23 ljudi, zasegli deset kosov orožja, 23 nepremičnin, 16 luksuznih vozil, diamante in več kot 300.000 evrov gotovine.

Pripadniki zdaj že razbite ruske kriminalne združbe so se v osnovi ukvarjali s pranjem denarja, a se niso branili niti umorov, tihotapljenja orožja, mamil, trgovanja z ljudmi in izsiljevanja. Njihove lovke so segale vse do Južne Amerike in ZDA, najdejavnejši pa so bili v Španiji, kjer jim je uspelo prodreti v številne javne ustanove. Ena od ključnih tarč policistov se je v teh institucijah ukvarjala s filantropijo, prek katere se je združbi uspelo infiltrirati še v administracijo. To jim je omogočilo, da so nekaznovano poslovali, dobro vijugali med zakonskimi preprekami, obenem pa si zagotovili varovanje policije in druge usluge uradnikov. Njihove nečedne posle so podpirali in omogočali različni na prvi pogled netipični kriminalci iz vzhodne Evrope – odvetniki, uradniki, politiki, poslovneži in hekerji.