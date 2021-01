V občini Dobrova - Polhov Gradec bodo sprejeli proračuna za leti 2021 in 2022, ki je tudi zadnje v tem mandatu. Proračuna bosta v javni razpravi do 14. januarja, največ investicij pa se obeta v center Emila Adamiča, ceste in obnovo vodovodnega omrežja. V proračunu je predvideno, da bo imela občina letos 10,2 milijona prihodkov in 12,9 milijona odhodkov, od tega bo 5,2 milijona investicijskih odhodkov, prihodnje leto pa 8,6 milijona evrov prihodkov in 12,7 milijona odhodkov, od tega 5,6 milijona investicijskih odhodkov. Prihodkov bo letos nekaj več, ker namerava občina na Šujici prodati večje zemljišče, za katero bodo sprejeli podrobni prostorski načrt za gradnjo stanovanj.

Župan Franc Setnikar pravi, da je odhodkov več kot prihodkov predvsem zaradi zamika gradnje prizidka k osnovni šoli in odpravljanja posledic plazov. Občina se bo letos zadolžila za 1,6 milijona evrov, prihodnje leto za 2,8 milijona, večina kredita pa bo šla za gradnjo centra Emila Adamiča na Dobrovi, kjer bodo prostore dobili občinska uprava, lekarna, zdravstveni dom, knjižnica in kulturna dvorana. Letos nameravajo izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti pravico za gradnjo in začeti pripravljalna dela, za kar je predvidenih skoraj 850.000 evrov. Center bodo gradili prihodnje leto, za ta namen so v proračunu rezervirali 2,3 milijona evrov.