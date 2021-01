Američanka Jessie Diggins na peti etapi novoletne tekaške turneje v Toblachu ni imela svojega dne. Po padcu in vznemirljivem troboju za prvo mesto je potegnila najkrajši konec in končala na repu stopničk. Igro stotink je dobila Rusinja Julija Stupak, ki je v cilju za las ugnala švedsko tekmico Ebbo Andersson.

Anamarija Lampič je imela slabo izhodišče, saj je na progo zaradi skromne predstave dan pred zasledovanjem v klasični tehniki krenila z devetnajstega mesta. »Vedno bolj verjamem v to, da je bilo nekaj težav s smučmi,« je Anamarija Lampič poudarila po današnji klasiki, ko je napredovala za pet mest in zasledovanje končala na štirinajstem mestu. »Tokrat je bilo ravno obrnjeno kot dan prej. Rezultat je boljši od občutkov in tudi polminutni zaostanek za zmagovalko ni velik. Navsezadnje sem vseskozi tekla sama in vlekla skupino. Uspela mi je dobra tekma in sem zadovoljna. Smuči so bile tokrat izvrstne. Ker je bilo na progi precej različnih snežnih struktur, se je servis oddolžil za torkovo etapo,« je pristavila edina slovenska tekmovalka v zaključku turneje, ki se seli na zadnjo postajo v dolino Fiemme.

Karavano čaka finale z zadnjimi tremi etapami. Vodstvo bo branila Jessie Diggins, medtem ko se bo Anamarija Lampič z osmega mesta v skupni razvrstitvi poskušala obdržati med vodilno deseterico. Slovenska športnica leta veliko upov polaga v sobotni sprint v klasičnem koraku, kjer brani rdečo majico z lanske turneje. V moški konkurenci Rus Aleksander Bolšunov vsako tekmo utrjuje premoč, v velikem slogu je dobil tudi zasledovanje v klasični tehniki. To je bila že njegova četrta zaporedna zmaga in znova je slavil z občutno prednostjo. Ob odsotnosti Norvežanov je neustavljiva celotna ruska reprezentanca, ki je imela danes osem predstavnikov med najboljšimi desetimi tekmovalci.