Po mojem mnenju bi morali odpreti šole za vse, tudi za srednješolce in študente. Pripravljeni smo na prilagojene načine izvajanja, obvezni predmetnik bi bil dovolj. V srednjih šolah in na fakultetah je recimo odsotnost prakse že v nebo vpijoča. Osnovnošolski otroci pa v šoli najdejo veliko več kot le znanje. To je samo »postranska« stvar, ki pride v paketu. Malce več fleksibilnosti pri »modelih« oziroma pri izvedbi bi vsi skupaj zagotovo zmogli.

Otroci so v tem obdobju res ranljivi, k sreči pa imajo tudi izrazito sposobnost hitrega celjenja ran. Kljub temu bo pomanjkljiva socializacija verjetno prinesla več egocentričnosti, egoizma, nepripravljenosti za sodelovanje, odtujenosti, odvisnosti. Že tako je socializacija dolgotrajen proces, če pa je ta še okrnjen s takimi prekinitvami, potem je rehabilitacija tudi dolgotrajna. Starši so v tem obdobju v vsakem primeru naredili že ogromno in jim ne bi dajala še novih nasvetov, nalagala dodatnih del. Naj nam le zaupajo. Nedeljski dnevnik