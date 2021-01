Naj gre za kostum Gospe Smrti s petkovih protestov ali odmevne tedenske akcije Aktiva delavk in delavcev v kulturi pred stavbo resornega ministrstva – kulturni ustvarjalci so tisti, ki v opazni meri dajejo podobo, zagon in tudi vsebino protestnemu gibanju. Čeprav se držijo prepovedi shodov, so prav kulturniki tisti, ki na različne simbolne načine še vedno izražajo nestrinjanje z aktualno politiko – s tem pa narašča tudi število glob, s katerimi jih skuša oblast utišati. »Sploh v zadnjih tednih je postalo povsem očitno, da gre samo še za zastraševanje ter zatiranje javnega izražanja, ki nima nobene zveze s preventivnimi epidemiološkimi ukrepi,« ugotavlja režiser Jaša Jenull, sicer eden najbolj izpostavljenih udeležencev protestov.

Edina pravica je, da plačaš globo

Denarne kazni za (domnevne) kršitve ukrepov ali raznih odlokov, ki prihajajo tudi še za pomladne proteste, denimo oni za pisanje s kredo, so najpogostejši tip »papirnate represije«, s katero se srečujejo protestniki, čeprav poročajo tudi o drugih oblikah pritiskov, kot so grožnje s tožbami ali pa kazenskim pregonom; mednje lahko zagotovo uvrstimo tudi propadli poskus ministrstva za kulturo, da bi samovoljno izbrisalo glasbenika Zlatana Čordića - Zlatka iz registra samozaposlenih v kulturi. Toda ravno globe imajo najbolj neposreden učinek, ki prinaša zelo nedvoumno sporočilo – ne protestirajte. »Jasno je, da gre za obliko pritiska na posameznika, sploh zato, ker je mogoče opaziti, da so postopki usmerjeni na določene osebe, ki so popisovanja in izdajanja kazni deležne takoj, ko se pojavijo na prizorišču protesta,« ugotavlja igralec in performer Primož Bezjak, ki so mu v nekaj preteklih mesecih izdali že več kazni, večinoma zaradi »nedovoljenega zbiranja« (po 400 evrov).

Prejemnik kazni ima dve možnosti – ali globo čim prej plača in jo s tem zmanjša za polovico ali pa se na kazen pritoži. Bezjak se je v večini primerov odločil za slednje; vložil je zahtevo za sodno varstvo na podlagi pravice do uporabe javnega prostora in ustavno zagotovljene svobode izražanja, »ki bi morala veljati ne glede na vsakokratno vsebino vladnih odlokov«, kot je prepričan. Ti postopki večinoma še niso končani. »Represivnih organov ustavno zagotovljene pravice sploh ne zanimajo,« opaža. »Dejstvo je, da preprosto ne smeš več izražati kakršnih koli političnih mnenj, če se v petek zvečer znajdeš na Trgu republike, pa prejmeš kazen ne glede na to, kaj počneš.«