Janša ugotavlja, da »moramo biti v prihodnjih tednih zaradi prazničnih druženj pripravljeni na povečanje bolnikov«, o tem, da bo to posledica njegovih napačnih ukrepov, pa nič. Saj bomo zmagali, ko bo precepljenih 70 odstotkov državljanov, zagotavlja. On že ve, saj je zdravstveni minister. Že od vsega začetka. Pa šolski pa kulturni. In gospodarski. Bo še namesto Počivalška prevzel odgovornost za vse sporne nakupe, ki jih bo gotovo ugotovilo računsko sodišče?

Samo z drugo letnico se, na žalost, ne bo nič spremenilo. Smo še sredi epidemije. Pravzaprav govorimo o sindemiji, posledice ne zajemajo samo zdravstvenih, ampak tudi številna druga področja, poleg vsega pa nas hudo ogroža »kriza zaupanja«. Lahko zaupamo Janši, ki postavlja svoja pravila in zakone, ustvarja državo za prijatelje, podpornike in Cerkev, ostale državljane, ima jih za nasprotnike ali celo za sovražnike, pa ponižuje, žali, jim z lažmi jemlje dostojanstvo, jih hoče disciplinirati in utišati? Lahko zaupamo Lahovnikovi ekipi in ministrom, ki se sprenevedajo brez pravih argumentov? Lahko zaupamo vsem zmedenim in shizofrenim vladnim ukrepom? Kaj pa tistim policistom, ki ščitijo vladajoče in državljane po njihovih navodilih kaznujejo? Bodo organi pregona še delovali strokovno in pravično?

Janša se je zmotil, ko je preslikal leto 1991 v sedanjost in mislil, da lahko s Kacinovo komunikacijo nagovarja državljane. Vcepil je dvom tudi o nekaterih zdravnikih, ki jih je nastavil zaradi svojih interesov in mu to hvaležno vračajo s svojo poslušnostjo. Z represijo, ki jo stopnjuje, bo požel vedno večji odpor.

Lahko še zaupamo političnim strankam? Delovanje SDS že dolgo poznamo, o njihovem privesku NSi je škoda besed, SMC in DeSUS sta nas nepričakovano izdali. Ne bom se spuščala v njihov intelektualni nivo, ki se zdi z vsakim sklicem nižji, bolj smo lahko razočarani nad moralo in etiko, vodi jih egoizem. Takšni »predstavniki« ljudstva nam ob ignoriranju pravne službe DZ krojijo prihodnost.

Vodja poslanske skupine DeSUS Jurša je kar nekam poniknil. Njihova stališča še naprej podpirajo vlado, pojasnjuje iz stranke izključeni Polnar in v njegovih nastopih zaznamo vedno več Janševih genov. V SMC še, vsaj za zdaj, ščitijo predsednika Počivalška in iščejo različne možnosti za preživetje. Verjetno se počutijo močne, ker jih potrebujejo oboji, Janša in opozicija. Kdo jim bo ponudil več? Se ne zavedajo nevarnosti, da jih bodo morda prehitele predčasne volitve? KUL lahko najverjetneje računa na 3 do 4 poslance iz SMC, ker ostali kažejo preveliko pripadnost stranki SDS. Ne čudimo se preveč Gregorju Periču, saj je bil prej v SDS-podmladku.

To je podoba »stabilnosti«, ki jo želijo ohraniti Pahor, »janšisti«, RKC in pozicijske stranke. Je res pregrešno zamenjati vlado? Ne, za to je že skrajni čas. KUL z Erjavcem napoveduje nezaupnico, ki jo kar naprej prestavlja. So se ušteli v pričakovanjih, ali s tem stopnjujejo pritisk za pridobitev manjkajočih glasov? Upam, da jim bo končno uspelo, z Erjavcem ali z drugim mandatarjem, drugače se nam res slabo piše.

Želim si, da bi novi, bolj demokratični in sposobni odločevalci najprej zaupali nam, državljanom, potem jim bomo zaupanje lahko vračali. Začutiti moramo, da so na naši strani, da so pošteni, zanesljivi in dobronamerni. Tako bomo laže sprejeli potrebne omejitve in upoštevali ukrepe. Posebno od zdravnikov pričakujem razumevanje za naše stiske in poenotena strokovna stališča. Menim, da bi se obvezno morali cepiti vsi zaposleni v zdravstvu in domovih, ker bi s tem najhitreje odpravili dvome o varnosti cepiva, v večji meri bi verjeli, da je cepivo dar za človeštvo in ne obratno. Hkrati pa je to varnost zanje in za najbolj ogrožene: bolnike in starostnike. Samo v takih spremembah vidim možnost, da si bomo država in državljani sploh opomogli. Od covida in Janše.

Polona Jamnik, Bled