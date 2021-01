Po uničujočem potresu 29. decembra, v katerem je življenje izgubilo sedem oseb, se tla na širšem območju Petrinje še niso umirila. Danes okoli 18. ure je prebivalce znova prestrašil močnejši potresni sunek, ki je trajal približno deset sekund.

Evropsko-mediteranski seizmološki center je najprej tvitnil, da je bila magnituda potresa 5,3, a so v kasnejšem tvitu zapisali, da je imel potres magnitudo 5,0.

M5.0 #earthquake (#potres) strikes 49 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/5dyRICKXhp — EMSC (@LastQuake) January 6, 2021

»Tovrstni močnejši popotresni sunki so pričakovani,« je za portal hrvaški N1 dejal seizmolog Krešimir Kuk. »Na to smo opozorili in po tem močnem potresu je realno pričakovati več potresov z magnitudo 5 ali 4. To se bo dogajalo še nekaj časa,« je pojasnil. Po prvih podatkih v današnjem potresu ni nastala večja škoda.

Potres so čutili tudi ponekod v Sloveniji. Iz krajev v bližini hrvaške meje poročajo o približno desetsekundnem tresenju, potres pa je bilo čutiti tudi v Ljubljani.