Ministrstvu za zdravje doslej dostavljena manj kot polovica kupljenih hitrih testov

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da so jim od pol milijona kupljenih hitrih antigenskih testov doslej dostavili 241.350. Od tega so jih 64.650 namenili za množično testiranje, 156.700 za zdravstvene domove in 20.000 testov za testiranje na državnih mejah. Nov razpis za nakup milijona hitrih testov še ni bil objavljen.