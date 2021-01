Kar v Zagrebu v preteklosti ni uspelo slovitemu rojaku Felixu Neureutherju, ki je bil na Sljemenu trikrat drugi, je danes na hrvaški slalomski tekmi svetovnega pokala v alpskemu smučanju Nemcu Linusu Strasserju. »Mali Neureuther«, kot so Strasserja klicali v svetovnem pokalu, je nad Zagrebom dosegel svoj daleč največji uspeh ter se veselil prve klasične slalomske zmage v svetovnem pokalu. Na razburljivi preizkušnji so Nemcu, ki je do zmage napredoval z osmega mesta po prvi progi, sledili trije Avstrijci – Manuel Feller, Marco Schwartz in Michael Matt, po prvi progi 26. Med najboljšo deseterico sta se uvrstila še po dva Francoza (Victor Muffat Jeandet in vodilni po prvi progi Clement Noël) in Švicarja (Ramon Zenhäusern in Daniel Yule), še en Avstrijec (Fabio Gstrein) ter nepričakovano tudi Hrvat. Filip Zubčić je na veselje domače javnosti na državni praznik svetih treh kraljev zasedel peto mesto.

Izjemno priložnost za svojo najboljšo uvrstitev v karieri je zamudil osamljeni Slovenec na tekmi Štefan Hadalin. Vrhničan je bil po prvi progi peti, na drugi pa ni zdržal pritiska. Podobno kot na zadnji preizkušnji v Madonni di Campiglio je krepko nazadoval ter s 16. mestom izenačil svojo najboljšo zagrebško uvrstitev. Hadalin na drugi progi ni našel pravega ritma, izgubljal iz zavoja v zavoj, tako da mu tudi na tretjem slalomu sezone ni uspelo izpeljati dveh dobrih dirk.

Zagrebški organizatorji so vnovič dokazali, zakaj so eni najboljših na svetu. V izjemno težkih vremenskih razmerah, ko je v zadnjih dneh padlo veliko dežja, dan pred tekmo pa tudi nekaj snega, so vrhunsko pripravili progo. V odličnih tekmovalnih razmerah, precej boljših kot denimo na prvih dveh slalomih sezone v mondenih alpskih smučarskih središčih, kot sta Alta Badia in Madonna di Campiglio, so imeli tekmovalci z višjimi startnimi številkami možnost doseči vidnejše rezultate. Sijajno pripravo proge in boljšo vidljivost kot prvih deset tekmovalcev na prvi progi ni izkoristil le Štefan Hadalin, ki je s startno številko 24 dosegel peti čas. Norvežan Atle Lie McGrath je bil denimo s številko 44 petnajsti.

Poleg organizatorjev si posebno pozornost zasluži tudi hrvaška reprezentanca. Kar četverica se je uvrstila na drugo progo: Samuel Kolega je na prvi progi s številko 53 dosegel 30. čas, Matej Vidović s številko 52 enaindvajsetega, Istok Rodeš s številko 33 osemnajstega, Filip Zubčić pa je bil s številko 16 celo deseti. Hrvati so izkoristili poznavanje proge Crveni spust ter številne ure treninga na njej, na drugi še bolj napadli ter dosegljivi odlične uvrstitve: Zubčić je bil peti, Vidović dvanajsti, Kolega 15., Rodeš pa 23. Hkrati so prilili rane na kruto slalomsko realnost v Sloveniji, ko se lahko na tekmah svetovnega pokala že nekaj sezon med najboljših 30 uvrstita le Hadalin in v idealnem scenariju še Žan Kranjec. A to je že druga zgodba.

Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo nadaljeval že v petek v Adelbodnu, kjer bo Žan Kranjec, ki je zaradi priprav na naslednje preizkušnje izpustil zagrebški slalom, branil lansko veleslalomsko zmago. V Švici bo v soboto še en veleslalom, v nedeljo pa slalom.