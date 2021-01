Izborna žirija, ki je sestavljena iz vseh treh generacij nominirank za priznanje inženirka leta, predstavnikov medijev, dijakinj in učiteljev iz konzorcija gimnazij in šolskih centrov Inženirke in inženirji bomo! ter predstavnikov organizatorja in partnerjev izbora, je njeno zgodbo prepoznala kot navdih mladim, da izzovejo stereotipe. Da se podajo na študij, ki jih veseli. Da odkrijejo, za kaj so nadarjeni in najdejo svoje poti do dela in inovacij, ki družbo in svet spreminjajo na bolje.

Članica ekipe, ki omogoča nove načine zdravljenja raka

Jasna Hengović v Cosylabu dela pri ambicioznih projektih in je članica ekipe, ki s programsko opremo za protonsko terapijo omogoča nove, za paciente manj škodljive načine zdravljenja raka. Strastno in z ljubeznijo opravlja delo, s katerim vpliva na zdravje in izboljšuje kakovost življenja ljudi. In prav to ji daje žar, s katerim prepriča mlade. Ob strokovnem delu izpostavlja tudi pomen medosebnih odnosov znotraj delovnih timov. Inženirka leta 2020 združuje ključni komponenti dobre vzornice: izjemno strokovnost ter inovativnost in izraženo pozitivno človeško plat.

Med letošnje nominiranke za inženirko leta 2020 so bile uvrščene še: Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij v podjetju Plastika Skaza, Elizabeta Škrget, raziskovalka in razvijalka receptur v podjetju Lek Veterina, Katja Smolič, skrbnica tehnične dokumentacije v podjetju Iskra Pio, Lea Pilić, tehnolog robotik v podjetju LTH Castings, Monika Koroša, samostojna tehnologinja v podjetju Krka, Patricija Krt, tehnologinja za inovacije in kakovost v podjetju Pivovarna Laško Union, Sara Fink, koordinatorka e-mobilnosti v podjetju Porsche Slovenija, Saša Vrhovec Hartman, daktiloskopinja na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju na ministrstvu za notranje zadeve, in Špela Bolka, vodja tehnologije v podjetju Hidria.