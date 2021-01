Andraž Teršek o tem, da v Sloveniji ni državnikov, so pa funkcionarji

“V Sloveniji je dnevna, strankarska politika nekaj povsem drugega kot pristna politika, v pravem pomenu besede. Zato je tudi sintagma 'etika politike' koncept. To nista smo dve besedi. V Sloveniji je to nekaj prevladujoče neobstoječega, če pomislimo na prerez dnevne politike kot takšne, kot celote, in na njene temeljne lastnosti. V Sloveniji ni niti državnikov, so pa funkcionarji.”