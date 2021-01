Zunanji ministri Bolgarije, Hrvaške, Češke, Danske, Estonije, Finske, Madžarske, Latvije, Litve, Poljske, Romunije, Slovaške in Švedske so v skupnem pozivu opozorili, da meje EU ne bodo varne, če ne bodo ponudili pomoči vzhodnim sosedam.

»Verjamemo, da naše meje ne bodo varne, če ne bomo ponudili naše podpore neposrednim sosedom,« so zapisali. »Naši vzhodni partnerji so večkrat izrazili, kako cenijo pomoč EU pri covidu-19 in so zaprosili za pomoč pri dostopu do cepiva,« so dodali.

V Evropski uniji bodo v kratkem začeli cepiti že z drugim cepivom proti covidu-19, potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) danes priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za uporabo cepiva ameriškega podjetja Moderna. Evropska komisija sicer skuša zagotoviti dodatne odmerke odobrenih cepiv, vendar se sooča s težavami pri proizvodnih kapacitetah.

EU je že ponudila pomoč pri cepljenju zunaj svojih meja, med drugim Zahodnemu Balkanu. Prejšnji mesec so tudi sprejeli program pomoči v višini 70 milijonov evrov, ki jih bodo namenili za kritje stroškov cepiva v teh državah.

Zunanji ministri so danes v pismu pozvali k podobni pomoči državam v okviru Vzhodnega partnerstva, to so Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina. »Verjamemo, da mora EU preseči trenutne pobude ter podobno pozornost in podporo nameniti drugim sosedam EU - državam Vzhodnega partnerstva,« so še zapisali ministri.

Tiskovni predstavnik Evropske komisije je danes potrdil, da so prejeli poziv in da potekajo pogovori o tem.