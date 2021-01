»Georgia najlepša hvala za zaupanje, ki ste mi ga izkazali. Počaščen sem ob vaši podpori, zaupanju in veselim se, da vam bom služil,«je dejal 33-letni Ossoff v govoru, ki ga je prenašala televizija.

Ameriški mediji Ossoffu še niso pripisali senatnega sedeža, tudi njegov tekmec Perdue še ni priznal poraza.

So pa ameriške televizijske mreže NBC, CNN in CBS, pa tudi tiskovna agencija Associated Press za zmagovalca v bitki za drugi senatni sedež v Georgii že razglasile demokrata Raphaela Warnocka. S tesno prednostjo ene odstotne točke naj bi po skoraj vseh preštetih glasovih premagal republikanko Kelly Loeffler. Zmago je že razglasil tudi sam.

»Nocoj vam obljubljam tole: v senat grem, da bi delal za vso Georgio,« je sporočil podpornikom v prenosu v živo. Warnock bo v primeru potrjene zmage prvi temnopolti senator iz Georgie in šele 11. temnopolti senator v zgodovini ZDA.

Republikanci za ohranitev večine v zveznem senatu potrebujejo le eno zmago, demokrati pa morajo dobiti oba sedeža, da bi lahko prevzeli večino v senatu. S tem bi se sicer razmerje v zgornjem domu ameriškega kongresa vzpostavilo na 50 demokratskih senatorjev proti 50 republikanskim, odločilni glas pa bi potem prispevala podpredsednica ZDA Kamala Harris.