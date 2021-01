V Lonely Planet so življenje v Ljubljani opisali kot »izredno čisto in vse bolj zeleno«. Izpostavili so več kot 10 hektarjev površin, ki so v središču mesta namenjene pešcem, čiščenje ulic z deževnico in reciklirano vodo, sodobni sistem ravnanja z odpadki ter prizadevanja za mesto brez odpadkov (zero waste).

Uvrstitev na lestvico so pozdravili v Turizmu Ljubljana. »Poleg iznajdbe cepiva upanje za okrevanje turističnega sektorja prinašajo tudi objave v priznanih tujih medijih, še posebej če nagrajujejo tisto, kar bo gostom po pandemiji najbolj pomembno - skrb za okolje, čistočo in občutek varnosti,« so zapisali.

V preteklih treh mesecih so trajnostne dosežke Ljubljane izpostavili že v revijah Monocle in Conde Nast Traveller, na straneh organizacij European Best Destinations in Global TOP 100 Sustainable Destinations ter v oglasu Amazona, so dodali ob tem.

Na seznamu Lonely Planeta Ljubljani družbo kot najbolj trajnostna mesta sveta delajo še Koebenhavn, Portland, Singapur, Lizbona, Bangalore, Vancouver in San Francisco.

Globalna pandemija covida-19 je močno prizadela turizem, zlasti mestnega. Okrevanje bo predvidoma dolgotrajno, trajalo bi lahko do pet let.