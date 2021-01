Treba se je spomniti zgodovinskega dogodka slovenske desnice, ko se je kljub dežju in snegu 28. decembra 1999 z mašo v cerkvi svetega Jakoba nad Medvodami tradicionalno proslavljalo obletnico plebiscita, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika. Samo medklic: takrat je za opravljeni vzneseni pogovor z Janezom Janšo najvišje rangirana novinarka SDS na nacionalni televiziji Metka Lajnšček doživela svoje osebne zvezdne trenutke, ki so jo sedaj pripeljali do lepega političnega položaja šefinje slovenskega generalnega konzulata v madžarskem Monoštru. Pravzaprav se je vrhunec zgodil v gostilni Pr' Jur na Katarini, kjer je bilo vse v znamenju pričakovanja Andreja Bajuka, ki naj bi prvič spoznal cvetober slovenske desnice. Medtem ko sta se v posebni kamri zasebno srečala Bajuk in Janša, pa se je v veliki gostilniški sobi dogajalo nepopisno nenadzorovano veseljačenje (srhljivo kot v kultnem filmu Deliverance ali Odrešitev). Anton Krkovič in Lojze Peterlesta se izživljala na harmonikah, Marjan Podobnik in Miha Jazbinšek sta razbijala po kitarah, nekdo (natanko vemo, kdo) je celo na ves glas nazdravljal bolezni dr. Janeza Drnovška. V tulečo gmoto paradne slovenske desnice je Bajuk vstopil vidno zaprepaden in zgrožen, kajti nas, ki smo stali pri vratih, je povsem pretresen spraševal, kaj zaboga se dogaja!

Odziv Andreja Bajuka je bil spontan in pričakovan, kajti vzgojen in šolan v ugledni profesorski družini, ki je izhajala iz Bele krajine, je med vojno živel v Detelovi ulici za Bežigradom v Ljubljani, kjer so bili redni gostje visoki nemški in italijanski oficirji. Samo medklic: hiša Bajukovih, v katero so vabili okupatorje, je bila v neposredni bližini slovenskega panteona Navja, kjer so pokopani številni pomembni slovenski pesniki, pisatelji in domoljubi. Aprila 2001 je mestna občina Ljubljana v »opomin« postavila povsem blizu nekdanje hiše Bajukovih še večni spomenik kiparja Janeza Pirnata slovenskim kulturnim delavcem, ki so padli v narodnoosvobodilnem boju!

Tudi v Mendozi v Argentini, kamor so se Bajukovi zatekli po drugi svetovni vojni, so ohranili visoko kultivirano življenje, držali so se svojih svetovljanskih pravil in ni skrivnost, da si dr. Andrej Bajuk in dr. Franc Rode nista bila prav blizu, česar le pri cerkvenih obredih nista javno kazala.

