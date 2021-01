Plastične steklenice, druga embalaža, avtomobilske gume, zarjaveli sodi, razpadajoč les in na tone ostalih smeti so povsem »zamašile« reke v Srbiji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini. Smaragdno zelena kristalna voda, ki jo na Balkan prihajajo občudovat od blizu in daleč, zaradi vseh po njih plavajočih odpadkov te dni ponekod sploh ni vidna. Zaradi obilnih padavin v zadnjem tednu je narasla reka Lim, ki je v zgornjem toku smeti iz različnih deponij Črne gore in Srbije raznesla po širšem območju. Najhuje je v Potpečkem jezeru pri kraju Priboj v Srbiji ter akumulacijskem jezeru pri Višegradu v BiH, kamor je z reko Drino priplavalo na tone smeti. Tako strokovnjaki kot lokalni prebivalci se strinjajo, da imajo opravka s pravo ekološko katastrofo, ki ogroža tudi delovanje Hidroelektrarne Višegrad.

Posnetki odpadkov, pod katerimi se dušita jezero in reka Drina, v katero se izliva Lim, so šokirali širšo regijo, ne pa tudi lokalnih prebivalcev, ki se s težavo soočajo že več let. A tako hudo, kot je tokrat, še ni bilo. Razlog naj bi bila poškodba zapore, ki je odpadke zadrževala stran od jeza. »Največ smeti pripluje z reko Lim, saj ob njeni strugi ležijo številne divje deponije. To ni nobena skrivnost, vsi vedo zanje. S prstom kažejo eden na drugega, največji problem pa nastane tu pri nas,« je za portal N1 pojasnil Aleksandar Antić iz Višegrada. Pravi, da na alarmantno stanje opozarjajo že leta, a pozivi naletijo na gluha ušesa. Čiščenje se je sicer že začelo, a se bo prav možno raztegnilo na cel mesec. Prvi dan so namreč s površja jezera uspeli pospraviti le kakšnih sto od štiri tisoč kubikov smeti. »Vse te smeti poberejo in odložijo na višegrajsko deponijo, jih zažgejo, a se jih potem spere, tako da se prek podzemnih voda vračajo nazaj v Drino,« se huduje aktivist enega redkih ekoloških društev na območju Eko Višegrad Dejan Furtula. Ustrezne rešitve glede odpadkov tako pač ni.

Ocenjujejo, da po reki Lim do HE priplava kar 90 odstotkov teh smeti, ki končajo v Drini. Direktor HE Nedeljko Perišić je v izjavi za N1 povedal, da gre za meddržavno vprašanje, a da je treba stopiti skupaj in se problema lotiti celovito z mapiranjem divjih odlagališč, za kar so se sicer dogovorili že pred letom dni.