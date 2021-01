V torek so v Sloveniji opravili 22.194 hitrih in PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 3354 okužb, kar je največ doslej in 853 primerov več kot v ponedeljek. Opravili so 6956 PCR testov (990 več kot v ponedeljek) in 15.238 hitrih antigenskih testov (2293 manj kot v ponedeljek). Pozitivnih je bilo 2602 oz. 37,4 odstotkov PCR testov (9,24 odstotne točke več kot v ponedeljek), in 752 oz. 4,9 odstotka hitrih testov (0,2 odstotne točke več kot dan prej). Delež potrjenih okužb med vsemi izvedenimi testi je bil v torek 15,1-odstoten. Umrlo je 31 covidnih bolnikov. V bolnišnicah se zdravi 1177 covidnih bolnikov, od tega 182 na oddelkih za intenzivno terapijo. V domačo oskrbo so v torek odpustili 106 covidnih bolnikov, dva manj kot v ponedeljek.

Epidemiološko najbolj obremenjena regija ostaja Posavje. Po podatkih za ponedeljek je sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb na 100.000 prebivalcev v tej statistični regiji znašalo 1037,1, medtem ko je 14-dnevno povprečje 1949,1 okužb, kažejo vladni podatki. Najnižji delež okužb v zadnjih dneh imajo v primorsko-notranjski regiji, in sicer v povprečju 350,3, medtem ko je v zadnjih 14 dneh povprečje najnižje v obalno-kraški regiji, znaša 699,1.

Spremljamo novinarsko konferenco, na katero sodelujejo namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager, dr. Marta Grgič Vitek, Nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ, ter vladni govorec Jelko Kacin.