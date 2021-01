V četrtek se bo delno zjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti, ki pa se lahko ponekod zadrži ves dan. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, v alpskih dolinah okoli -7, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo povečini suho, drugod bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V soboto bo suho vreme z burjo na Primorskem.