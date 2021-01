Je bil pa pri Denverju znova najboljši mož Nikola Jokić, ki je tekmo končal s 35 točkami in 15 skoki, temu pa je dodal še šest podaj. Pri Minnesoti je bil s 33 točkami in 11 podajami najuspešnejši D'Angelo Russell.

Jokić je sicer dobil dve tehnični napaki, eno za visenje na obroču, drugo pa zaradi nestrinjanja s sodnikom. "To je pač del košarke. Včasih se spozabiš," je dejal Jokić, ki mu v tem pogledu dragocene nasvete deli soigralec Will Barton. Ta poudarja, da je Jokić lahko najboljši na svetu, če si to želi.

Pred tremi dnevi je Jokić proti istemu tekmecu dosegel trojni dvojček. V to tekmo je šel kot vodilni podajalec lige (12,8 podaje na tekmo), a tudi kot prvi po številu izgubljenih žog (5,3 na tekmo). Trener Denverja Michael Malone je pojasnil, da se to dogaja tudi zaradi tega, ker ima žogo toliko v svojih rokah. "Razume, da mora biti boljši. Verjamem, da bo," je dejal Malone, ki si želi, da bi Jokić razmerje med podajami in izgubljenimi žogami spravil na razmerje 3:1.

Brooklyn je kljub odsotnosti Kevina Duranta s 130:96 odpravil Utah. Kyrie Irving je za zmagovalce prispeval 29 točk, Jarrett Allen pa je 19 točkam dodal 18 skokov. Pri Utahu je Donovan Mitchell zbral 31 točk. Prvaki Los Angeles Lakers so v gosteh s 94:92 odpravili Memphis, pri čemer sta LeBron James in Anthony Davis dosegla po 26 točk, prvi je dodal še 11, drugi pa deset skokov. Jezerniki imajo tako zdaj šest zmag in dva poraza in so najboljši v zahodni konferenci.

Los Angeles Clippers pa so doma izgubili proti San Antoniu s 113:116, pa čeprav je Kawhi Leonard za domače v statistiko vpisal 30 točk in deset podaj. Na drugi strani je blestel Patty Mills, ki je dosegel 27 točk, zadel pa je kar osem trojk (met 8-12). Na zadnji tekmi večera je Portland gostil Chicago in izgubil s 108:111.

V noči na četrtek bo Miami z Goranom Dragićem gostil Boston, dan pozneje pa bo Čančarjev Denver gostil Dallas z Luko Dončićem.