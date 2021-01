Pravzaprav je groteskno: v 66-milijonski Franciji so med 27. decembrom in 3. januarjem cepili 518 ljudi, kar je trikrat manj kot v Sloveniji in dvestokrat manj kot v Italiji. Predsednik Emmanuel Macron, ki poskuša s poudarjeno jezo in udarjanjem po mizi prikriti svojo odgovornost (saj on ukazuje ministru za zdravstvo Olivieru Veranu), ne more verjeti, da so se v domovih za upokojence, kjer se cepljenje najprej izvaja, ljudje odločali glede cepljenja na podlagi kar 45 strani informacij. Tudi sicer je postopek cepljenja v Franciji toliko bolj zapleten, ker poskušajo oblasti z različnimi zagotovili in previdnostnimi ukrepi pomiriti nasprotnike cepljenja, ki jih je med Francozi kar 58 odstotkov. A pri cepljenju je potrebna zlasti hitrost in učinkovitost. S svojo previdnostjo in veliko obzirnostjo pa so oblasti samo povečale nezaupanje do cepiva.

»Treba je hitro ukrepati, saj je epidemija zaradi praznikov ob koncu leta spet v porastu in bi se lahko začela širiti britanska mutacija virusa,« je za dnevnik Le Monde dejala odgovorna za zdravstvo pri socialistični županji Pariza po tem, ko se je do nedelje cepilo samo okoli 50 Parižanov. Do katastrofe je prišlo že marca pri nabavi mask in testiranjih (do sredine marca je bilo število testiranj na dan v Franciji le dvakrat večje kot v Sloveniji), zaradi česar je bila Francija spomladi med najbolj prizadetimi po številu okuženih in smrtnih primerov.

Francoska podjetja se ob tej katastrofi ob cepljenju bojijo, da je tako do gospodarskega okrevanja še zelo daleč. Sicer minister za zdravstvo Véran zdaj zagotavlja, da se bo od konca tedna cepilo 4000 Francozov na dan, že v ponedeljek jih je bilo 2000.

Delo se je šele zares začelo Vsaka država članica Evropske unije sicer sama določa, kako bo potekalo cepljenje in katera družbena skupina bo prva na vrsti. Nemčija je začela cepiti 26. decembra, dan pred datumom, predvidenim za vso EU, Nizozemska bo začela 8. januarja. Finci, ki so doslej prejeli 10.000 odmerkov, se pritožujejo, ker evropska komisija ni omogočila večjega in hitrejšega preskrbovanja z odmerki cepiva Pfizer-BioNtech. Medtem je bilo denimo cepljenih že skoraj milijon Britancev in še več Izraelcev, to je več kot vseh prebivalcev članic EU. Evropska komisija zavrača kritike, njen tiskovni predstavnik Eric Mamer pravi, da je cepiva dovolj in da sta dobava in distribucija šele na začetku, zato ju ne bi smeli soditi, kot da je sistem že utečen. Vsaka članica EU – končno tudi Madžarska, ki se je še do jeseni ogrevala za rusko cepivo Sputnik – sicer dobi število odmerkov Pfizer-BioNtech glede na število prebivalcev. Evropska komisija je lani naročila dve milijardi odmerkov od šestih proizvajalcev, ne da bi vedela, kateremu bo prvemu uspelo razviti cepivo in pridobiti pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) njegovo odobritev oziroma homologizacijo. Vsekakor pa je Evropski uniji med drugim uspelo preprečiti pogubno tekmovanje med državami članicami, kakršno je potekalo za maske februarja in marca, in s tem tudi dvig cen. Ta skupni nakup cepiva je poleg obsežnega programa gospodarskega okrevanja še ena pozitivna odločitev EU v letu 2020. Sicer pa naj bi EMA v teh dneh dovolila še uporabo cepiva, ki ga proizvaja ameriška Moderna.