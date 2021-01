Poleg številnih velikih tekmovanj v tujini bodo na svoj račun v tem letu prišli tudi slovenski ljubitelji športa na domačih tleh. Že v tem mesecu bosta svetovna pokala za ženske v alpskem smučanju v Mariboru in smučarskih skokih na Ljubnem, februarja pa bo Pokljuka gostila svetovno prvenstvo v biatlonu. Marca bodo finale svetovnega pokala v poletih v Planici, tekme v svetovnem pokalu za alpske smučarje v Kranjski Gori ter za deskarje in deskarke na Rogli. Nato se bodo začele nogometne kvalifikacije za SP 2022 in sogostiteljstvo Slovenije pri EP v nogometu do 21 let

januar 1.–6. smučarski skoki, novoletna turneja 13. hokej na ledu,začetek lige NHL 13.–31. rokomet SP, moški, Egipt 16. in 17. alpsko smučanje, svetovni pokal, ženske, Maribor 22.–24. smučarski skoki, svetovni pokal, ženske, Ljubno februar 1.–11. nogomet, klubsko svetovno prvenstvo, Katar 1.–5. tenis, pokal ATP, Avstralija 7. ameriški nogomet, Super Bowl, Tampa 10. nogomet, nadaljevanje prve slovenske lige 8.–21. alpsko smučanje, SP,Cortina d'Ampezzo 8.–21. tenis, OP Avstralije,Melbourne 9.–21. biatlon, svetovno prvenstvo, Pokljuka 23.–7. 3. nordijsko smučanje, svetovno prvenstvo,Oberstdorf marec 5.–7. atletika, dvoransko EP,Torun 6. deskanje na snegu,svetovni pokal, Rogla 12.–14. rokomet, kvalifikacije za OI, moški, Berlin 13. in 14. alpsko smučanje, svetovni pokal, moški, Kr. Gora 24. nogomet, kvalifikacije za SP, Slovenija – Hrvaška 24.–31. nogomet, EP U-21, prvi del, Slovenija/Madžarska 26.–28. smučarski poleti, finale svetovnega pokala, Planica 1.–11. nogomet, klubsko svetovno prvenstvo, Katar 27. nogomet, kvalifikacije za SP, Rusija – Slovenija 30. nogomet, kvalifikacije za SP, Ciper – Slovenija april 6. in 7. nogomet, liga prvakov, četrtfinale, prve tekme 13. in 14. nogomet, liga prvakov, četrtfinale, povratne tekme 24. in 25. gorsko kolesarstvo,svetovni pokal, Maribor maj 8.–30. kolesarstvo, dirka po Italiji (Giro) 10.–23. plavanje, evropsko prvenstvo, Budimpešta 19. nogomet, zadnji krog v prvi slovenski ligi 21.–6. 6. hokej na ledu, SP skupine A, Belorusija/Latvija 23.–6. 6. tenis, OP Francije, Pariz 26. nogomet, finale evropske lige, Gdansk 29. nogomet, finale lige prvakov, Carigrad 30.–6. 6. nogomet, EP U-21, 2. del, Slovenija/Madžarska junij 9.–13. kolesarstvo, dirka po Sloveniji 11.–11. 7. nogomet, evropsko prvenstvo 11.–13. veslanje, mednarodna regata, Bled 12. in 13. rokomet, sklepni turnir lige prvakov, Köln 24.–18.7. kolesarstvo, dirka po Franciji (Tour) 28.–11. 7. tenis, OP Anglije, Wimbledon 29.–4. 7. košarka, kvalifikacije za OI, moški, Litva julij 23.–8. 8. olimpizem, poletne olimpijske igre, Tokio 27.–1. 8. gorsko kolesarstvo, EP, Maribor avgust 14.–5. 9. kolesarstvo, dirka po Španiji (Vuelta) 24.–5. 9. olimpizem, paraolimpijske igre, Tokio 1.–4. biatlon, poletno SP, Nove Mesto 30.–12. 9. tenis, OP ZDA, New York september 1. nogomet, kvalifikacije za SP, Slovenija – Slovaška 4. nogomet, kvalifikacije za SP, Slovenija – Malta 4. in 5. športno plezanje, svetovni pokal, Ljubljana 7. nogomet, kvalifikacije za SP, Hrvaška – Slovenija 15.–22. športno plezanje,svetovno prvenstvo, Moskva 21.–26. kajak in kanu, svetovno prvenstvo, Bratislava oktober 6.–10. nogomet, sklepni turnir lige narodov, Italija 8. nogomet, kvalifikacije za SP, Malta – Slovenija 11. nogomet, kvalifikacije za SP, Slovenija – Rusija 8.–24. gimnastika, SP v športni gimnastiki, Kitakjušu 22. in 23. alpsko smučanje, začetek sezone 2021/22, Sölden november 11. nogomet, kvalifikacije za SP, Slovaška – Slovenija 14. nogomet, kvalifikacije za SP, Slovenija – Ciper 14. formula ena, dirka za VN Brazilije, Sao Paulo 17. nogomet, konec prvega dela kvalifikacij za SP 2022 22.–28. tenis, Davisov pokal, Madrid december 2.–19. rokomet, svetovno prvenstvo za ženske, Španija 30. smučarski skoki, začetek novoletne turneje, Oberstdorf