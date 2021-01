Zavajanja pri oljčnih oljih je bilo lani še več kot leto prej

Le devet od 27 analiziranih vzorcev oljčnega olja, ki je bilo od konca lanskega avgusta do sredine septembra na voljo slovenskim potrošnikom, je bilo popolnoma brezhibnih. Inšpektorji, ki so odkrili kopico zavajajočega označevanja, so zaradi nizke kakovosti prepovedali prodajo 872 litrov oljčnega olja.